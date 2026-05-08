Il disagio è dovuto a lavori urgenti per la riparazione della condotta di distribuzione. La fornitura è stata sospesa nell’area di Lido
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In seguito di lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di distribuzione, è stata interrotta l'erogazione idrica dal serbatoio Giovino per i quartieri/zone Giovino. Lo rende noto l'ufficio Acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che il servizio sarà ripristinato nelle prime ore del pomeriggio di oggi 8 maggio 2026.