Falerna consolida il proprio percorso verso un modello di turismo sempre più sostenibile e attento alla qualità del territorio. Dopo aver conquistato, per la prima volta, il prestigioso riconoscimento internazionale della Bandiera Blu, il Comune continua a investire nei servizi a tutela del mare e dei cittadini, affiancando alle politiche ambientali un potenziamento concreto della sicurezza balneare. A questo si aggiunge un altro importante risultato: la Bandiera Verde Eco-Schools, assegnata dalla FEE all'Istituto comprensivo Falerna – Nocera Terinese – Gizzeria per il percorso di educazione ambientale e sostenibilità promosso insieme all'Amministrazione comunale.

Tra le iniziative che caratterizzano l'estate falernese c'è l'attivazione del servizio di salvamento a cura del Nucleo Cinofilo UCSN Calabria (Unità Cinofile Soccorso Nautico), realtà d'eccellenza riconosciuta dal Dipartimento regionale della Protezione Civile e impegnata tutto l'anno in attività operative, di prevenzione e di formazione.

Il mare della Calabria continua a rappresentare una delle principali attrazioni turistiche della regione, ma la sua bellezza può nascondere pericoli improvvisi, dalle correnti alle situazioni di emergenza che richiedono personale altamente qualificato. Per questo motivo il presidio garantito dall'UCSN rappresenta un valore aggiunto per residenti e visitatori.

Entra in azione anche a Falerna il Nucleo Cinofilo UCSN Calabria per assicurare maggiore sicurezza ai bagnanti.

Da quest'anno, infatti, il nucleo opera anche lungo le coste di Falerna, oltre che su quelle di Sellia Marina. Gli assistenti bagnanti svolgono il proprio servizio con il supporto delle unità cinofile da salvataggio, una risorsa preziosa nelle operazioni di soccorso in mare. Tra gli operatori impegnati figurano Giuseppe Turcomanni e Rocco Pietro Uccelli del Centro Cinofilo Regionale ENCI-Opes, Stefano Barbieri, Matteo Cuglietta, Simone affiancati dai cani Mae, Lily, Butcher e Attila, protagonisti silenziosi ma fondamentali delle attività di salvataggio.

A coordinare il servizio è Giancarlo Silipo, addestratore e istruttore nazionale cinofilo specializzato nella formazione di cani da lavoro operativi, istruttore nazionale di nuoto per salvamento e professionista esperto nella gestione delle emergenze sanitarie.

L'assessore comunale Fabio Menniti sottolinea come il nuovo servizio rappresenti uno degli elementi qualificanti del percorso che ha portato Falerna a ottenere la Bandiera Blu. «Siamo molto soddisfatti perché questo presidio era uno degli adempimenti fondamentali richiesti per il riconoscimento. Dopo aver conquistato, per la prima volta, la Bandiera Blu, abbiamo scelto di attivare un servizio di salvataggio sulla spiaggia libera insieme all'UCSN, con il supporto delle unità cinofile. Dalle 9 alle 19 riusciamo così a garantire un presidio costante per tutti i turisti e i cittadini che frequentano il nostro litorale».

Per l'amministrazione comunale, sicurezza e sostenibilità procedono di pari passo. Il riconoscimento della Bandiera Blu, infatti, non rappresenta un punto di arrivo, ma l'inizio di un percorso di miglioramento continuo dei servizi e della qualità ambientale.

Un percorso rafforzato anche dall'assegnazione della Bandiera Verde Eco-Schools, ottenuta nei giorni scorsi dall'Istituto comprensivo Falerna – Nocera Terinese – Gizzeria, diretto dalla dirigente scolastica dottoressa Calabria. Un riconoscimento internazionale che premia l'impegno delle scuole nella diffusione della cultura della sostenibilità.

«Anche questo risultato ci rende particolarmente orgogliosi – evidenzia Menniti – perché è un riconoscimento che coinvolge direttamente i nostri studenti, la scuola e l'intera comunità. È un tassello importante che si aggiunge al percorso di sostenibilità e di educazione ambientale che stiamo costruendo e che vogliamo continui a crescere, coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni e il territorio».

Tra tutela dell'ambiente, valorizzazione del mare e investimenti nella sicurezza, Falerna rafforza così la propria identità di località turistica attenta alla qualità dei servizi e alla salvaguardia del patrimonio naturale, facendo dei riconoscimenti ottenuti uno stimolo per continuare a crescere.