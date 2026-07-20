Nel capoluogo ed a Soverato pochi decimi alla cifra tonda. Per fine settimana meno 15 gradi.
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Il picco del caldo è giunto in Calabria. L’anticiclone africano ha raggiunto il suo massimo
nella giornata di oggi registrando valori molto elevati su tutta la Regione. Ecco alcune
temperature registrate dalla stazioni meteorologiche Arpacal nella zona del Capoluogo di regione.
39.5°C Martirano
39.4°C Soverato
39.3°C Catanzaro
38.8°C Palermiti
38°C Lamezia Terme
37.1°C Simeri Crichi
Già da domani martedì il caldo sarà in leggera diminuzione ma il crollo vero e proprio inizierà da
mercoledì quando il termometro scenderà inizialmente di 10°C per poi raggiungere anche i
15°C nella giornata di venerdì