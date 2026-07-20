Il picco del caldo è giunto in Calabria. L’anticiclone africano ha raggiunto il suo massimo

nella giornata di oggi registrando valori molto elevati su tutta la Regione. Ecco alcune

temperature registrate dalla stazioni meteorologiche Arpacal nella zona del Capoluogo di regione.

 39.5°C Martirano 

 39.4°C Soverato 

 39.3°C Catanzaro

 38.8°C Palermiti 

 38°C   Lamezia Terme

 37.1°C Simeri Crichi 

Già da domani martedì il caldo sarà in leggera diminuzione ma il crollo vero e proprio inizierà da

mercoledì quando il termometro scenderà inizialmente di 10°C per poi raggiungere anche i

15°C nella giornata di venerdì