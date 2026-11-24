Nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, è stato individuato un cittadino straniero irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, nei cui confronti sono state avviate, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro, le procedure previste dalla normativa vigente.



In particolare, l’uomo, destinatario di un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno, è risultato gravato da numerose condanne definitive per reati contro il patrimonio, tra cui furto aggravato, furto in abitazione, furto con strappo e rapina, nonché per porto di armi e di oggetti atti

ad offendere. Tali precedenti, emersi a seguito di un’approfondita attività istruttoria sulla sua posizione, hanno contribuito a delineare un quadro di particolare pericolosità sociale. Alla luce degli elementi acquisiti e ricorrendone i presupposti di legge ai fini dell’esecuzione del provvedimento di espulsione, il Questore di Catanzaro ha disposto nei suoi confronti il trattenimento ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione. Conclusi gli accertamenti e gli adempimenti di competenza dell’Ufficio Immigrazione della Questura, il cittadino straniero è stato preso in carico dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme e accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Caltanissetta, dove è stato affidato al personale della struttura. Qui rimarrà per il tempo necessario all’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, in vista del successivo rimpatrio.



Con questo provvedimento salgono a sei i trattenimenti disposti dal Questore di Catanzaro dall’inizio del mese di novembre, a conferma della costante attività di monitoraggio e verifica delle posizioni dei cittadini stranieri presenti sul territorio, finalizzata all’attuazione delle misure previste dalla normativa in materia di immigrazione. L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo e monitoraggio svolte dalla Polizia di Stato, finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di immigrazione e soggiorno e a prevenire situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.