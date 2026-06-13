Lunedì 15 giugno (dopodomani) è in programma la tappa Tropea - Crotone del Giro Next Gen, gara dedicata ai migliori talenti under 23 del ciclismo mondiale e il percorso calabrese interesserà anche il territorio della città capoluogo di regione.

Organizzato dall’edizione 2023 da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), questa è stata la corsa che ha lanciato campioni del passato come Moser (1971), Battaglin (1972), Baronchelli (1973), Corti (1977), Belli (1990), Casagrande (1991), Pantani (1992) e Simoni (1993). L’ultimo italiano a vincere è stato Mattia Cattaneo nel 2011. Gli Under 23 si chiamavano dilettanti, ma oggi in realtà sono dei professionisti: i team del World Tour hanno l’obbligo di avere squadre Development o Continental, dove i talenti del futuro vengono educati a quella che sarà la loro professione del futuro. E questo spiega perché i percorsi non sono distanti da quelli dei pro.

Lunedì prossimo, i ciclisti provenienti da Tropea raggiungeranno dalla SS18 la zona di Lamezia verso le 14:00 e poi sulla SP 170 SP168 raggiungeranno Sarrottino per le 14:43/14:52, a questo punto si immetteranno sulla SS280 per poi accedere sulla SS280DIR.

Le chiusure

L’orario di questi transiti è quindi intorno alle 14:45, per motivi di sicurezza si avranno chiusure temporanee al transito di alcune strade, garantendo comunque il passaggio dei mezzi di soccorso e pronto intervento.

Nello specifico, dall’uscita Caraffa di Catanzaro, in direzione CZ-Lamezia, mediante idonei percorsi alternativi (SP48) sarà garantito il raggiungimento delle varie destinazioni, che in via non esaustiva vengono annoverate di seguito: Germaneto - Cittadella Regionale, Università, Policlinico - Catanzaro Lido, Catanzaro Centro, oltre tutte le direzioni.

Similmente, dalla SS280 in direzione Lamezia T.- Catanzaro, imboccata l’uscita per Sarrottino, si attiverà, per una breve finestra temporale, ulteriore percorso alternativo che da Martelletto ed in prosecuzione verso la SP49 fino a raggiungere la SP48 consentirà di raggiungere tutte le destinazioni principali, ivi compresa l’inserimento sulla SS280 – galleria Sansinato con ingresso in città.

I ciclisti proseguiranno la competizione lungo la SS280DIR, fino ad intraprendere la SS106VAR, che percorreranno in direzione nord (Simeri/Taranto), e dalla SS106DIR/A (ex SP16) per la SS106, verso Crotone.

Quindi dalla rotatoria della Cittadella regionale tra le 14:20 e le 15:00 circa sarà chiusa la sola rampa che accede sulla carreggiata della SS280DIR in direzione sud (Lido), poiché incrocerebbe i ciclisti che, come detto, escono alla successiva. Anche in questo caso mediante le complanari potranno essere raggiunte tutte le destinazioni.

Nessun problema sulla carreggiata dal quartiere Lido per Catanzaro che sarà sempre transitabile.

Lungo tutta la SS106VAR, dallo svincolo di Copanello fino alla intersezione con la SS106DIR/A, il traffico veicolare, in direzione nord, sarà interdetto per circa un’ora, indicativamente tra le 14:00 e le 15:00, mentre sarà sempre consentito il transito in direzione sud.

Il traffico proveniente da sud lungo la SS106, all’altezza dello svincolo di Copanello, potrà proseguire lungo il vecchio percorso della SS106 in direzione Squillace, Roccelletta, Catanzaro Lido, e raggiungere Catanzaro o intraprendere la SS280DIR in direzione Cittadella regionale.

Il segmento di SS106DIR/A (ex SP16) che condurrà i ciclisti alla rotatoria Coluccio, e quindi sulla SS106, resterà chiuso al transito dei veicoli per circa 15/20 min in prossimità dell’arrivo dei ciclisti, indicativamente attorno alle 14:45.

Verso Crotone

Anche la SS106 nel tratto da Simeri a Crotone, a partire dalle 14:15/14:30, avrà blocchi e deviazioni per garantire la sicurezza del transito del gruppo dei ciclisti, che sarà su Sellia Marina intorno alle 15:20/15:30, su Le Castella verso le 15:50-16:00 e, infine, raggiungerà Crotone per le 16:20-16:30.

Il traffico lungo la SS106 “Jonica” proveniente da nord e diretto verso Catanzaro sarà interdetto all’altezza della rotatoria di “Passovecchio”, indicativamente tra le ore 14:50 alle 16:50.