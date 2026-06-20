Un gruppo di esperti che si mettono a disposizione di quanti hanno problemi di usura, ludopatia, micro-criminalità e sovrindebitamento.

E’ la missione intrapresa dal Lions Club Rupe Ventosa di Catanzaro e presentata in conferenza stampa nello Spazio 2 Innovation Hub di Palazzo Fazzari.

«Si, abbiamo costituito un'equipe di professionisti del nostro club che sfrutta in modo solidale le competenze e le professionalità interne, ciascuno per il proprio ambito specialistico – ha detto al nostro Network LaC l’avv. Francesco Calderazzo, presidente del Club service – Io mi occuperò di diritto della famiglia, l'avvocata Capri del sovrindebitamento, l'avvocato Mancuso delle problematiche legate alla micro-criminalità, l'avvocato Gigliotti di usura e sovrindebitamento e via dicendo.

Avremo appuntamenti fissi mensili che effettueremo, grazie all’appoggio dell’ Unpli nella sede delle Pro Loco in via XX Settembre».

Il pool di esperti può essere contattato in due modi, tramite l'indirizzo elettronico sosrupeventosa@gmail.com e dal numero WhatsApp 351 48 66 556.

«Già solo con il lancio di quest'idea abbiamo avuto contatti con altre associazioni e siamo stati avvicinati da chi già si occupa sul territorio di queste cose. Segno che l'iniziativa ha suscitato parecchio interesse».

Secondo il presidente di zona, avvocato Gregorio De Vinci, «non si tratta di un progetto legato all'anno sociale, ma destinato ad incidere concretamente sul territorio e a lasciare un segno duraturo nella comunità».

Capri, che ha approfondito le finalità dello Sportello, evidenziando come fenomeni apparentemente distinti siano in realtà profondamente interconnessi. «Dietro molte situazioni di sovraindebitamento – ha spiegato – si celano problematiche di dipendenza dal gioco, episodi di usura, difficoltà familiari, forme di violenza economica o condizioni di marginalità sociale. Allo stesso modo, la mancanza di educazione finanziaria può favorire comportamenti a rischio che, nel tempo, conducono a situazioni di grave vulnerabilità. Per questo è necessario un approccio multidisciplinare».

L'Avv. Capri ha inoltre precisato che lo Sportello non avrà soltanto una funzione di consulenza gratuita e orientamento, ma anche una forte valenza divulgativa e preventiva, offrendo ai cittadini uno spazio di ascolto cui rivolgersi in piena riservatezza, con l'obiettivo di intercettare precocemente le situazioni di disagio e indirizzare le persone verso i percorsi più adeguati. Illustrando le professionalità coinvolte, ha evidenziato come ciascun professionista metterà a disposizione le proprie specifiche competenze, pur operando all'interno di un autentico lavoro di squadra.

L’avv. Maria Adelaide Scarfone, esperta in diritto del lavoro e Gestore della crisi da sovraindebitamento, offrirà supporto perventrambe le problematiche ; l'avv. Pasquale Gigliotti seguirà i casi riguardanti usura ed estorsione; l'avv. Francesco Mancuso metterà a disposizione la propria esperienza in materia di violenza di genere e femminicidio; l'avv. Antonio De Filippis si occuperà della tutela dei consumatori e delle questioni previdenziali. Faranno inoltre parte della rete dello Sportello il dott. Antonio Miriello, criminologo, professionisti dell'area psicologica specializzati nel supporto alle problematiche connesse alla ludopatia e l'educatore finanziario Antonio Ranieri. Proprio Antonio Ranieri ha evidenziato l'importanza dell'educazione finanziaria quale fondamentale strumento di prevenzione. Lo Sportello, infatti, organizzerà percorsi formativi rivolti sia agli adulti sia agli studenti, entrando nelle scuole per promuovere una maggiore consapevolezza nella gestione delle risorse economiche e nella prevenzione dei comportamenti a rischio. È intervenuto quindi il Presidente di UNPLI Calabria, dott. Filippo Capellupo, partner del progetto, che ospiterà lo Sportello presso la sede regionale dell'Associazione. Capellupo ha sottolineato l'estrema importanza di un presidio dedicato a tali tematiche per il tessuto produttivo locale, evidenziando come commercianti, artigiani e famiglie siano spesso esposti a situazioni di fragilità economica che necessitano di supporto qualificato e tempestivo.