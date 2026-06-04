La soddisfazione del Rettore: «L’eccellente performance dei nostri chimici contribuisce in maniera significativa a rafforzare il posizionamento dell'Università Magna Graecia tra gli atenei di riferimento della ricerca biomedica e traslazionale nel panorama universitario calabrese»

L'Università Magna Graecia celebra un importante riconoscimento nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2020-2024. Secondo i dati pubblicati da ANVUR e ripresi da Il Sole 24 Ore, l'Area delle Scienze Chimiche dell'Ateneo di Catanzaro si colloca tra le migliori realtà universitarie italiane, confermando un percorso di crescita e consolidamento che negli anni ha portato la scuola chimica dell'UMG a raggiungere livelli di eccellenza riconosciuti a livello nazionale.

«Si tratta di un risultato che ci riempie di orgoglio – dichiara il Rettore Giovanni Cuda – e che premia il lavoro, la competenza e la dedizione di un gruppo di docenti, ricercatori e giovani studiosi che da anni contribuiscono in modo determinante allo sviluppo scientifico del nostro Ateneo. La qualità della ricerca rappresenta il principale indicatore della vitalità di un'università e questo riconoscimento testimonia il valore della nostra comunità accademica».

Il risultato ottenuto dalle Scienze Chimiche assume un significato ancora più rilevante perché si inserisce all'interno di un ecosistema scientifico fortemente orientato alle scienze della vita e alla ricerca biomedica, ambiti nei quali l'Università Magna Graecia continua a distinguersi per capacità progettuale, attrazione di finanziamenti competitivi e qualità della produzione scientifica.

«L'eccellente performance dei nostri chimici – prosegue il Rettore – contribuisce in maniera significativa a rafforzare il posizionamento dell'Università Magna Graecia tra gli atenei di riferimento della ricerca biomedica e traslazionale nel panorama universitario calabrese. È il risultato di una visione condivisa che vede nella ricerca il motore dello sviluppo, dell'innovazione e della crescita del territorio».

Il riconoscimento ottenuto rappresenta inoltre un importante messaggio per le nuove generazioni di studenti, dottorandi e giovani ricercatori che si formano all'interno dell'Ateneo. L'esempio offerto dai gruppi di ricerca che raggiungono traguardi di eccellenza dimostra come talento, impegno e collaborazione possano tradursi in risultati competitivi anche a livello nazionale e internazionale.

L'Università Magna Graecia continuerà a sostenere con convinzione le attività di ricerca e innovazione, nella consapevolezza che la qualità scientifica costituisce uno dei pilastri fondamentali della propria missione istituzionale e del proprio contributo allo sviluppo culturale, sociale ed economico della Calabria.