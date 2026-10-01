Torella, Roncada e Villella eletti tra i direttori di dipartimento. Il nuovo organismo sarà in carica per il prossimo triennio

Si sono concluse le operazioni di spoglio per l'elezione dei componenti del nuovo Senato accademico dell'Università Magna Graecia di Catanzaro. Una giornata di voto caratterizzata da un'affluenza significativa della comunità universitaria chiamata ad esprimersi e ad eleggere i nuovi rappresentanti del Senato accademico per i prossimi 3 anni.



Ecco come sono andate le votazioni.

Direttori di Dipartimento eletti: prof. Daniele Torella (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche), prof.ssa Paola Roncada (Dipartimento di Scienze della Salute) e prof.ssa Aquila Villella (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia).

Rappresentanti dei professori ordinari: prof.ssa Elena Succurro (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche) e prof.ssa Maria Laura Colurcio (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia).

Rappresentanti del Professori associati: prof.ssa Maria Eugenia Caligiuri (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche), prof.ssa Anna Artese (Dipartimento di Scienze della Salute) e prof.ssa Fabiola Marino (Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica).

Rappresentante dei Ricercatori: dott. Francesco Rania (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia).

Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo-Bibliotecario: dott. Francesco Maurici.

