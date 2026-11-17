Un punto di ascolto e sostegno psicologico aperto a tutti, per offrire uno spazio in cui esprimere le proprie difficoltà, confrontarsi e ricevere un primo supporto. È l'obiettivo di “Parliamone Insieme”, il servizio attivo alla Casa di Comunità di Maida, in via Garibaldi, promosso per rispondere ai bisogni del territorio, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

L'iniziativa punta a rendere più accessibile il supporto psicologico, offrendo ai cittadini la possibilità di rivolgersi a una professionista per affrontare momenti di difficoltà, trovare ascolto e ricevere un primo orientamento. Un servizio che si inserisce nel percorso di rafforzamento della Casa di Comunità di Maida, sempre più punto di riferimento per la popolazione del comprensorio.

Lo sportello è curato dalla psicologa Simona Garropoli ed è operativo ogni mercoledì mattina, dalle ore 8 alle 14. L'accesso è completamente gratuito, diretto e non richiede né la prenotazione né l'impegnativa del medico.

A comunicarlo è il Comune di Maida, che invita la cittadinanza a conoscere e utilizzare questa opportunità. L'obiettivo è promuovere il benessere psicologico e favorire una maggiore attenzione alla salute emotiva, abbattendo le barriere che spesso impediscono di chiedere aiuto.

Perché parlare delle proprie difficoltà può rappresentare il primo passo per affrontarle. E avere un luogo in cui essere ascoltati può fare la differenza.