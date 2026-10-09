La prima e vera perturbazione di stampo autunnale è ormai alle porte. Dopo aver causato ingenti danni sulle regioni del Centro-Nord Italia, una violenta linea d'instabilità scivolerà verso Sud raggiungendo in pieno anche la Calabria. A partire dal pomeriggio di oggi, venerdì, le prime piogge inizieranno a interessare soprattutto il versante tirrenico della regione, per poi espandersi gradualmente verso le zone più interne.

Sabato di forte maltempo: allerta per temporali e marittimi intensi

Il clou della fase critica è previsto tuttavia per la giornata di sabato, quando intensi sistemi temporaleschi risaliranno da Sud verso Nord, investendo l’intero territorio regionale.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, le aree più a rischio di fenomeni intensi saranno inizialmente quelle della bassa Calabria (reggino tirrenico, vibonese, zone interne e joniche). Man mano che la perturbazione risalirà la penisola calabrese, andrà a interessare pesantemente il catanzarese tirrenico e il cosentino tirrenico, ma soprattutto l'area delle Serre, il catanzarese interno, il versante jonico, il crotonese e le relative dorsali interne. Su queste zone sono attesi temporali di forte intensità con un'elevata attività elettrica. A fare da carburante e da "miccia" per lo sviluppo di questi violenti temporali marittimi sarà la temperatura del mare, ancora particolarmente elevata.

Crollo termico e forti venti di Scirocco

L’arrivo della perturbazione non porterà soltanto abbondanti precipitazioni: dopo giorni caratterizzati da temperature decisamente al di sopra della norma, ci attende un generale e netto calo termico su tutto il territorio regionale, con valori che in alcune località scenderanno persino al di sotto delle medie del periodo.

Contemporaneamente al maltempo si assisterà a un forte rinforzo dei venti dai quadranti sud-orientali, con raffiche localmente intense specie lungo la fascia jonica e nelle zone interne.