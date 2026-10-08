Alla cerimonia prenderanno parte familiari, amici e quanti hanno condiviso con lui la passione e l’impegno per il cinema

Alessandro Lanzo resterà al Nuovo Supercinema. Non soltanto nel ricordo di chi lo ha conosciuto, ma anche attraverso un nome che da domani sarà legato per sempre a uno dei luoghi simbolo della vita culturale catanzarese.

Venerdì 9 ottobre, alle ore 20, la sala platea del Nuovo Supercinema sarà intitolata ad Alessandro Lanzo, in una cerimonia alla quale prenderanno parte familiari, amici e quanti hanno condiviso con lui la passione e l’impegno per il cinema.

Una scelta che nasce dal desiderio di mantenere viva la memoria di Alessandro proprio nel luogo che ha amato e al quale ha dedicato energie, entusiasmo e una parte importante della sua vita.

L’intitolazione assume un significato particolare anche alla luce della recente riapertura del Nuovo Supercinema. Le luci tornano ad accendersi in sala e, insieme a quelle luci, resta anche il ricordo di chi ha contribuito a rendere quel luogo parte della storia della città.

Domani, dunque, non sarà soltanto una targa a ricordare Alessandro Lanzo. Sarà il cinema stesso a pronunciarne il nome, ogni volta che si aprirà il sipario, ogni volta che le luci della platea si spegneranno e sul grande schermo tornerà a cominciare una nuova storia.