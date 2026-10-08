Alessandro Lanzo resterà al Nuovo Supercinema. Non soltanto nel ricordo di chi lo ha conosciuto, ma anche attraverso un nome che da domani sarà legato per sempre a uno dei luoghi simbolo della vita culturale catanzarese.

Venerdì 9 ottobre, alle ore 20, la sala platea del Nuovo Supercinema sarà intitolata ad Alessandro Lanzo, in una cerimonia alla quale prenderanno parte familiari, amici e quanti hanno condiviso con lui la passione e l’impegno per il cinema.

Una scelta che nasce dal desiderio di mantenere viva la memoria di Alessandro proprio nel luogo che ha amato e al quale ha dedicato energie, entusiasmo e una parte importante della sua vita.

L’intitolazione assume un significato particolare anche alla luce della recente riapertura del Nuovo Supercinema. Le luci tornano ad accendersi in sala e, insieme a quelle luci, resta anche il ricordo di chi ha contribuito a rendere quel luogo parte della storia della città.

Domani, dunque, non sarà soltanto una targa a ricordare Alessandro Lanzo. Sarà il cinema stesso a pronunciarne il nome, ogni volta che si aprirà il sipario, ogni volta che le luci della platea si spegneranno e sul grande schermo tornerà a cominciare una nuova storia.