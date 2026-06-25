L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Squadra Mobile del capoluogo si è sviluppata attraverso l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali, l’analisi di sistemi di videosorveglianza, attività tecniche di intercettazione, accertamenti medico-legali e riscontro di polizia giudiziaria

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica Catanzaro, nei confronti di cinque soggetti, di cui uno tratto in arresto a Lamezia Terme e quattro già detenuti per altra causa.



Gli indagati sono gravemente indiziati di aver perpetrato in concorso, il 7 luglio 2024 (periodo in cui erano tutti quanto detenuti presso il carcere di Catanzaro), l’omicidio di un altro detenuto che è rimasto vittima di un pestaggio all’interno della cella della Casa Circondariale e deceduto subito dopo. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Squadra Mobile di Catanzaro si è sviluppata attraverso l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali, l’analisi di sistemi di videosorveglianza, attività tecniche di intercettazione, accertamenti medico-legali e riscontro di polizia giudiziaria, consentendo di ricostruire il contesto nel quale si sarebbero verificati i fatti oggetto di indagine.

Il provvedimento cautelare eseguito costituisce una misura adottata nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.