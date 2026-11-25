Uno strumento decisivo per la sicurezza e le emergenze sul territorio, con modalità d’intervento da parte del sindaco e del centro operativo comunale

Il Comune di Catanzaro avvia il percorso di condivisione del nuovo Piano di Protezione Civile Comunale, con l'approvazione della relativa bozza, che viene sottoposta all'attenzione della cittadinanza per consentire la presentazione di eventuali osservazioni, proposte e contributi, prima della sua approvazione definitiva.

Il Piano rappresenta uno strumento decisivo per la sicurezza, la prevenzione e la gestione delle emergenze sul territorio comunale. Lo strumento operativo definisce nel dettaglio la classificazione dei rischi, le aree di emergenza destinate alla popolazione e ai soccorritori e i modelli d'intervento coordinati dal Sindaco e dalle Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Contestualmente, l’Unità Operativa Autonoma di Protezione Civile ha avviato ufficialmente una fase di consultazione pubblica (approvata con Determina Dirigenziale n. 3615 del 19/11/2026) finalizzata a raccogliere osservazioni e proposte per integrare e perfezionare il documento definitivo.

Chi può partecipare e su quali temi

L’invito è rivolto a cittadini (residenti e non), associazioni, volontariato, enti pubblici, attività produttive e gestori di infrastrutture. I contributi dovranno riguardare esclusivamente aspetti pertinenti alla pianificazione di Protezione Civile, tra cui: analisi dei rischi, vulnerabilità del territorio e criticità della rete viaria o dei percorsi di evacuazione; accessibilità e funzionalità delle aree di emergenza (attesa, accoglienza e ricovero) e degli edifici strategici; assistenza alla popolazione, con particolare attenzione alle persone fragili o con disabilità; sistemi di allertamento, comunicazione, risorse logistiche e coordinamento con il volontariato locale.

Non saranno invece prese in considerazione segnalazioni generiche, richieste di manutenzione ordinaria/straordinaria o istanze di natura urbanistica ed edilizia.

Modalità e scadenze

L'avviso pubblico, il modello di partecipazione e il Piano di Protezione Civile Comunale completo sono consultabili e scaricabili al seguente link: https://old.comune.catanzaro.it/piano-di-protezione-civile/

Le osservazioni, corredate da eventuale documentazione tecnica o fotografica, vanno redatte utilizzando esclusivamente l’apposito modulo (Allegato A), compilando una scheda per ciascuna singola proposta.

I moduli dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 dicembre 2026 tramite una delle seguenti modalità:

PEC: all'indirizzo ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it

Consegna a mano: presso l'Ufficio Protocollo del Comune (Via Jannoni, 67 – piano terra).