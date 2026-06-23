Fra le stazioni di Catanzaro-Germaneto e Marcellinara si sono svolte nella notte scorsa diverse corse prova per verificare lo stato di avanzamento degli interventi tecnologici.

Si tratta di uno step decisivo prima dell’entrata in esercizio del nuovo sistema ERTMS, il sistema europeo di gestione della circolazione ferroviaria, finanziato con fondi PNRR per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro sui 45 km della linea Lamezia-Catanzaro. I test sono effettuati con convogli attrezzati, che consentono di verificare sul campo il corretto funzionamento degli apparati di segnalamento e la piena integrazione tra infrastruttura e treni.

Cosa è Ertms

L'ERTMS (European Rail Traffic Management System ) è il sistema standard europeo per il controllo e la protezione del traffico ferroviario . Sostituisce i tradizionali segnali luminosi a terra con una comunicazione continua via radio, permettendo ai treni di viaggiare in sicurezza, a velocità più elevate e con una maggiore frequenza

L’intervento rientra nel Piano nazionale di implementazione dell’ERTMS, ed è un progetto strategico per il potenziamento della rete regionale e l’adeguamento agli standard europei.

A margine delle corse prova si è svolto un incontro tra Rete Ferroviaria Italiana, FS Engineering (entrambe Società del Gruppo FS) e la Regione Calabria sullo stato di avanzamento degli interventi tecnologici della linea Lamezia Terme Centrale – Catanzaro Lido. Nel corso dell’incontro è stato inoltre condiviso il calendario operativo e ribadita la collaborazione con il territorio finalizzata all’attivazione del sistema ERTMS sulla linea.

Per lo svolgimento delle prove è impiegato personale altamente specializzato, con circa 40 persone coinvolte tra tecnici RFI, FS Engineering e imprese appaltatrici.

L’introduzione dell’ERTMS consentirà una gestione più efficiente della circolazione, con benefici in termini di regolarità, puntualità e prestazioni del servizio ferroviario.