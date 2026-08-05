L'incontro, svoltosi in un clima di reciproca cordialità, ha rappresentato un momento di confronto sui principali temi di interesse per il territorio

Il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile ha ricevuto, a Palazzo di Vetro, il neo prefetto Clemente Di Nuzzo, in occasione della visita istituzionale successiva al suo insediamento.

All'incontro, avvenuto questa mattina, hanno partecipato i consiglieri provinciali Paolo Colosimo, Pietro Fazio, Domenico Giampà e Salvatore Sinopoli.

Il colloquio, svoltosi in un clima di reciproca cordialità, ha rappresentato un momento di confronto sui principali temi di interesse per il territorio, con particolare riferimento al ruolo delle autonomie locali e alle funzioni attribuite alla Provincia quale ente di area vasta, chiamato a garantire il coordinamento di servizi strategici e il supporto ai Comuni.

Nel corso dell'incontro è stata ribadita la comune volontà di consolidare un rapporto di leale collaborazione istituzionale tra Prefettura e Provincia, nel rispetto delle rispettive competenze e con l'obiettivo di assicurare risposte sempre più efficaci alle esigenze delle comunità locali.

In tale prospettiva, è stato evidenziato il ruolo della Prefettura quale presidio dello Stato sul territorio, punto di riferimento per il coordinamento istituzionale e per la promozione di iniziative volte a rafforzare la sicurezza, la trasparenza e la coesione sociale, attraverso una costante sinergia con gli enti locali.