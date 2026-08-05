Il Prefetto di Catanzaro, Dr. Clemente Di Nuzzo, nel pomeriggio di ieri ha incontrato il

Generale di Divisione Riccardo Sciuto, Comandante della Legione Carabinieri Calabria. L’occasione è stata propizia per confermare, ancora una volta, il massimo impegno

dell’Arma quale presidio capillare al fianco dell’Autorità Prefettizia, a salvaguardia dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica. A seguire, l’illustre ospite, ha incontrato gli ufficiali del Comando Provinciale di Catanzaro. Il Generale Giovanni Pellegrino ha presentato i Comandanti del Gruppo di Lamezia Terme, delle sei Compagnie, del Reparto Operativo e di tutti gli assetti info-investigativi dipendenti.

Nel ringraziare il Prefetto per l’attenzione dimostrata e la sensibilità verso l’Arma il Comandante Provinciale ha infine illustrato brevemente la distribuzione e la peculiarità dei reparti dell’Arma nella Provincia di Catanzaro.