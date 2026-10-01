Sabato prossimo, 3 ottobre 2026, sarà effettuato il lavaggio strada e marciapiedi su Via E. Buccarelli e Via M. Jannelli. L’intervento ha reso necessaria l’adozione di un’ordinanza da parte del comando di Polizia Locale.

In particolare, con il provvedimento viene istituito il divieto di sosta con zona rimozione dalle ore 05:00 del mattino fino al termine dell’intervento (presumibilmente alle ore 09:00) su entrambi i lati nelle seguenti vie: Via E. Buccarelli dall’intersezione di Via Via Mario Greco fino all’intersezione con Via Pascali; Via M. Jannelli dall’intersezione di Via A. De Gasperi fino all’intersezione con Via Mario Greco.