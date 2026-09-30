Il Comune di Catanzaro ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle Sezioni Primavera per l'anno educativo 2026/27, relative all'asilo comunale situato in Viale Crotone (quartiere Lido).

A seguito della prima scadenza, risultano ancora disponibili 7 posti per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (che abbiano compiuto i 24 mesi all'avvio del servizio, previsto per ottobre 2026). Il nuovo avviso e la relativa determina dirigenziale sono integralmente consultabili e/o scaricabili al seguente link: https://old.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-per-liscrizione-dei-bambini-alle-sezioni-primavera-2026-27-dellasilo-comunale-di-viale-crotone-quartiere-lido-riapertura-termini/