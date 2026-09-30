A seguito della prima scadenza, risultano ancora disponibili 7 posti per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (che abbiano compiuto i 24 mesi all'avvio del servizio, previsto per ottobre 2026)

Il Comune di Catanzaro ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle Sezioni Primavera per l'anno educativo 2026/27, relative all'asilo comunale situato in Viale Crotone (quartiere Lido).

A seguito della prima scadenza, risultano ancora disponibili 7 posti per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (che abbiano compiuto i 24 mesi all'avvio del servizio, previsto per ottobre 2026). Il nuovo avviso e la relativa determina dirigenziale sono integralmente consultabili e/o scaricabili al seguente link: https://old.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-per-liscrizione-dei-bambini-alle-sezioni-primavera-2026-27-dellasilo-comunale-di-viale-crotone-quartiere-lido-riapertura-termini/