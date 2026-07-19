All'interno della Sala Concerti di Palazzo De Nobili sono stati ripercorsi i principali traguardi raggiunti dal club e il contributo offerto nel tempo alla crescita sociale, culturale e civile della città, alla presenza dei soci

Un momento di festa che unisce due celebrazioni distinte ma animate dallo stesso spirito di servizio, impegno civico e attenzione al territorio che muove gli iscritti. Il Rotary Club Catanzaro ha festeggiato oggi il 75° anniversario dalla sua fondazione e, al contempo, ha svolto il passaggio di consegne tra il presidente 2025-2026, Ferdinando Saracco, e il suo successore per il 2026-2027, Nicola Trapasso. All'interno della Sala Concerti di Palazzo De Nobili sono stati ripercorsi i principali traguardi raggiunti dal club e il contributo offerto nel tempo alla crescita sociale, culturale e civile della città, alla presenza dei soci.

A moderare la prima parte di questo pomeriggio di festa è stato Fabio Scavo, prefetto dell'anno rotariano 2025/26. “Si tratta di una serata importante, ennesimo modo per celebrare un anniversario davvero sentito - ha dichiarato la consigliera comunale Daniela Palaia, intervenuta per i saluti istituzionali - siamo certi che il Rotary continuerà a fare del bene con la sua presenza attiva sul nostro territorio”.

Spazio poi all'intervento di Ferdinando Saracco: il presidente ha tracciato un consuntivo delle attività dell'anno sociale appena trascorso, ricordando come il Club abbia portato a termine cinque progetti di service con commissione distrettuale, oltre a diverse attività di raccolta fondi benefiche e concorsi a tema: “Una cosa a cui tengo particolarmente è l'attivazione di uno scambio giovani a lungo termine, con la nostra concittadina Chiara Caligiuri che ha potuto vivere un anno scolastico in Australia mentre noi abbiamo ospitato una studentessa messicana. Il nostro club vuole essere attore capace e autorevole al servizio della comunità locale, utilizzando i suoi valori per orientare la vita comune verso uno sviluppo umano integrato”.

Dopo la proiezione di un video riassuntivo di quanto fatto nel corso dell'anno, sono stati consegnati attestati di ringraziamento a Elena Grimaldi, Nicola Trapasso, Stefano Iuli, Pasquale Salvatore Placida, Fabio Scavo, Gregorio Carratelli, Carlo Maletta, Luigi Noto, Giovanni Petracca, Vito Verrastro e Giuseppe Mazzei. Un augurio video è arrivato anche da Francesco Arezzo, primo italiano in 25 anni ad aver ricoperto la carica di Presidente del Rotary International nel 2025-2026.

La parola è poi passata al nuovo presidente, Nicola Trapasso, che ha voluto trasformare il traguardo dei 75 anni in un momento di riflessione sulla storia e sul futuro del Club. Nel suo intervento ha ricordato come la storia del Rotary Club Catanzaro appartenga a chi l'ha costruita, custodita e oggi è chiamato a consegnarla alle nuove generazioni, rendendo omaggio ai ventisette soci fondatori che nel 1951 diedero vita al sodalizio e i cui nomi "risuonano ancora" tra le mura di Palazzo De Nobili, sede del Comune di Catanzaro. Un ricordo è stato rivolto anche ai Past President, protagonisti di un percorso nel quale ogni incarico è diventato servizio, e ai tanti soci che non sono più presenti ma continuano a vivere nei valori che hanno trasmesso al Club. Allo stesso tempo, Trapasso ha ringraziato i soci di oggi, che con la loro presenza e il loro impegno scelgono quotidianamente di dare continuità a quella storia.

Illustrando il programma del nuovo anno rotariano, il presidente ha richiamato le sette aree di intervento del Rotary International, unite da un unico filo conduttore: la costruzione della pace, intesa come giustizia sociale, dignità e opportunità per tutti. Tra i valori indicati come guida dell'azione futura ha posto l'integrità, definendola il presupposto della credibilità delle persone e della forza delle istituzioni. La Ruota del Rotary, ha ricordato, continua a girare da settantacinque anni senza mai fermarsi, simbolo di un impegno capace di generare relazioni, servizio e speranza. Il suo intervento si è concluso con una dedica ai fondatori, ai presidenti che hanno guidato il Club, ai soci scomparsi, ai rotariani di oggi, ai giovani e alla città di Catanzaro, nella convinzione che solo attraverso amicizia, integrità e servizio sia possibile continuare a lasciare un impatto duraturo.

Il nuovo Consiglio direttivo sarà composto da Ferdinando Saracco (past president), Fabio Scavo (vice presidente e presidente eletto), Marisa Macrina (segretario), Marco Mirigliani (segretario esecutivo), Stefano Rodà (tesoriere), Carla Canino (prefetto), Giovanni Petracca, Amedeo Polisicchio, Luigi Noto, Vito Verrastro e Carlo Maletta come consiglieri.

Un altro momento importante è stato vissuto con la consegna della più alta onorificenza rotariana, il Paul Harris Fellow, a Ferdinando Saracco. Olayinka Babalola, presidente di Rotary International 2026-2027, ha mandato un messaggio di auguri ricordando che solamente insieme si può creare l'impatto che cambierà il mondo. Le conclusioni sono state affidate a Dino De Marco, governatore del Distretto 2102: "Questo club riesce a dare continuamente una solennità notevole alle cerimonie. È importante rimarcare l'importanza dell'azione di service in questo momento storico perché il Rotary ha un ruolo sempre più significativo. Quest'anno abbiamo raccolto risultati straordinari e dobbiamo lavorare affinché non si ritorni indietro".

Un augurio al nuovo presidente e al consiglio direttivo appena nominato, dunque, affinché si continui sulla scia di fornire un impatto sociale rilevante per rispondere alle esigenze della comunità cittadina.