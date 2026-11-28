Il Comune di Catanzaro, rappresentato dall’assessore alle Politiche sociali Nunzio Belcaro, ha preso parte a “Cara Italia”, l’Assemblea nazionale dell’ANCI in corso a Verona, partecipando ai lavori e ai panel di approfondimento dedicati a LGNet 3, il progetto che vede il capoluogo calabrese protagonista di una rete nazionale di cui fanno parte alcune delle più importanti città italiane, tra cui Milano, Genova, Roma, Bologna e Torino.

Nel corso della giornata la delegazione del Comune di Catanzaro ha avuto modo di confrontarsi direttamente con il Ministero dell’Interno attraverso un incontro bilaterale e, successivamente, di partecipare ai lavori con le altre amministrazioni comunali, condividendo le esperienze maturate sui singoli territori, le criticità riscontrate e le prospettive di sviluppo del progetto. Tra le notizie più significative emerse a Verona vi è quella della proroga per ulteriori due anni di LGNet 3, ma ancora più rilevante è la riflessione politica che ha accomunato le città della rete: la necessità di superare la dimensione progettuale e sperimentale di questa esperienza, lavorando affinché il modello di intervento possa essere riconosciuto nell’ambito dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), diventando parte strutturale del sistema nazionale di welfare.

«L’esperienza di LGNet 3 – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Nunzio Belcaro – rappresenta un cambio di paradigma nell’interpretazione stessa del welfare. La capacità dei servizi sociali di intercettare i bisogni direttamente nei luoghi in cui questi si manifestano, di raggiungere quella parte di popolazione che spesso non riesce ad accedere ai servizi ordinari, di costruire percorsi di inclusione e di autonomia, è uno degli aspetti su cui maggiormente stiamo investendo come amministrazione comunale. Il confronto con realtà metropolitane come Milano, Genova, Roma, Bologna e Torino ci restituisce la consapevolezza di quanto anche un ambito territoriale del Mezzogiorno come Catanzaro possa contribuire all’elaborazione di nuovi modelli di intervento sociale su scala nazionale. Credo che la sfida politica più importante sia proprio quella di dare continuità alle migliori esperienze di sperimentazione. Non possiamo immaginare che servizi di cui abbiamo verificato l’efficacia, e che rispondono a bisogni reali delle persone, abbiano una durata legata esclusivamente alla disponibilità di un finanziamento. Il riconoscimento di queste prestazioni come livelli essenziali significherebbe trasformare una buona esperienza amministrativa in un diritto esigibile. È questa una delle direttrici che stanno caratterizzando il lavoro della nostra amministrazione: fare di Catanzaro un luogo di sperimentazione e di elaborazione delle politiche sociali, capace di contribuire al dibattito nazionale sul futuro del welfare pubblico».