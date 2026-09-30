La riapertura del Supercinema segna un nuovo capitolo per uno dei luoghi simbolo della vita culturale e sociale di Catanzaro. Dopo un periodo di chiusura, lo storico cinema torna ad accogliere il pubblico con un progetto di rilancio che guarda non solo alla settima arte, ma anche alla capacità di creare incontro, partecipazione e nuove occasioni di vitalità nel centro storico.

Un ritorno accolto con soddisfazione dall’Amministrazione comunale e dal sindaco Nicola Fiorita, che sottolinea il valore di fare rete tra istituzioni, realtà culturali e operatori privati per restituire al cuore antico della città un ruolo sempre più centrale. La ripartenza del Supercinema arriva inoltre nel ricordo di Alessandro Lanzo, la cui prematura scomparsa ha segnato profondamente il percorso di chi ha lavorato al rilancio della struttura.

«Dalle difficoltà si può uscire solo con le idee, i progetti, la tenacia e soprattutto l’ottimismo che vince sulla rassegnazione. Più di ogni altra cosa, però, contano la condivisione, la rete, perché da soli si va da nessuna parte – commenta il primo cittadino – . Da oggi, in città, lo sforzo comune di restituire al centro storico vita e ruolo può contare su un attore in più, che si aggiunge a quelli istituzionali e non: il Supercinema, che riapre i suoi battenti. Con la tristezza per la perdita prematura di Alessandro Lanzo ma anche con l’entusiasmo di coloro che hanno concepito un progetto di rilancio che sicuramente avrebbe reso felice lui per primo».

«L’Amministrazione comunale, che sul ritorno del cuore antico di Catanzaro alla sua storica centralità gioca da tempo la sua partita forse più importante, ha già avuto modo di manifestare la sua vicinanza e il suo pieno sostegno a Maurizio Mottola di Amato e Andrea Ferrara, titolari del Supercinema. Con loro – prosegue Fiorita – abbiamo già discusso una serie di idee possibili per integrare quell’importante presidio culturale dentro il circuito di iniziative finalizzate a rendere attrattivo il centro storico, con un’attenzione particolare verso i giovani. Un confronto che proseguirà nel segno di obiettivi che sono sicuramente comuni. Oggi, intanto, salutiamo con soddisfazione questa nuova stagione che si apre per il Supercinema; con gli auguri più calorosi che il percorso sia lungo e ricco e l’invito ai catanzaresi di ritrovarsi in tanti in quel bellissimo luogo di cultura, incontro e socialità. Perché, com’è stato giustamente detto in conferenza stampa: il cinema ha bisogno della città».