Non è una semplice opera di arredo urbano, quella scritta che campeggia d'ora in poi all'entrata del porto svela a cittadini e turisti una realtà colpevolmente sottovalutata. Catanzaro è una città di mare, con tutti gli oneri e benefici che questo comporta e questa nuova installazione lo ricorda a tutti.

«È funzionale a sviluppare e a valorizzare la risorsa mare, che Catanzaro storicamente – ha detto ai microfoni il sindaco Nicola Fiorita – non ha mai saputo valorizzare in maniera adeguata.Sono tanti pezzettini di un puzzle complesso che stiamo componendo da qualche anno. C'è questa scritta, bellissima, il logo ideato da Massimo Sirelli, che diventerà sicuramente un luogo iconico, un luogo dove la gente farà le foto e dove veicolerà non soltanto il nome di Catanzaro, ma anche la visione di Catanzaro come città di mare».

A realizzare l’opera un giovane artista già noto per i suoi cubi frangiflutto colorati, che sarebbe il caso di ridipingere per accentuale la cromaticità del territorio

«Questa è la maniera più empatica per entrare in contatto col territorio – ha commentato l’autore Massimo Sirelli – Si accoglie il prossimo con il colore. I colori nascono dall'analisi del posto. Sono la palette che rendeva Catanzaro famosa nel periodo del Settecento. La seta catanzarese non era famosa solo per la qualità, ma soprattutto per l'ecromia».

L'avete installata all'ingresso del porto, ma ancora cantieri e gru non se ne vedono.

«Non è casuale il luogo di questa installazione – ha risposto la vicesindaca Giusy Iemma, delegata alle Politiche del Mare e fautrice delle quattro Bandiere Blu consecutive – proprio perché il porto è la nostra sfida più grande. Io spero di essere qui a breve per inaugurare questo cantiere. Posso dirvi che da qui a breve, mi auguro, perché ci ho lavorato fin dal mio insediamento, partirà il bando per la costruzione e il completamento del porto e delle opere di difesa costiera».