L’ateneo difende la correttezza delle procedure per le chiamate dei professori ordinari: «Nessun automatismo, commissioni composte in maggioranza da docenti di altri Atenei». L'Università annuncia iniziative giudiziarie per tutelare la propria immagine: gli eventuali risarcimenti saranno destinati agli studenti meritevoli e bisognosi

Il rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovanni Cuda, interviene nel dibattito sulla programmazione universitaria e sulle procedure per le chiamate dei professori ordinari, rispondendo alle dichiarazioni dell'avvocato Talerico. In una nota, il massimo rappresentante dell'Ateneo respinge le ricostruzioni e le insinuazioni sollevate, rivendicando la correttezza delle procedure adottate e richiamando l'autonomia costituzionalmente garantita dell'Università.

«Rispondo con rammarico alle farneticanti dichiarazioni dell'avv. Talerico, che interviene sulla programmazione universitaria formulando valutazioni e insinuazioni che rischiano di alimentare nell'opinione pubblica una rappresentazione distorta dell'attività e dell'operato dell'Ateneo», afferma Cuda in una nota, che ricorda come «l'Università gode di autonomia costituzionalmente garantita e che le scelte relative alla programmazione didattica, scientifica e al reclutamento del personale docente rientrano nelle competenze degli organi accademici, i quali le assumono sulla base di esigenze scientifiche, formative e organizzative, nel rispetto della normativa vigente».

Il rettore sottolinea quindi la necessità di fare chiarezza sulle procedure contestate e precisa che «tutte le proposte di chiamata dei professori ordinari alle quali si fa riferimento sono state approvate all'unanimità dai professori ordinari presenti nelle rispettive sedute dipartimentali». Aggiunge inoltre che «in nessun caso i professori legati da rapporti di parentela con eventuali candidati hanno partecipato alle votazioni relative alle chiamate».

Cuda chiarisce anche il proprio ruolo, affermando che «nessun candidato ha violato le disposizioni contenute nei rispettivi bandi o le norme vigenti in materia di partecipazione alle procedure» e che «il Rettore non ha partecipato ad alcuna riunione di organi collegiali né ha firmato alcun atto relativo alle procedure concorsuali».

Un passaggio della nota è dedicato al quadro normativo che disciplina le chiamate. Il rettore spiega che «le procedure in questione sono state attivate ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e della recente legge 129/2026 secondo la disciplina applicabile». Si tratta, precisa, di «procedure riservate a professori associati già in servizio presso l'Ateneo, in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore di appartenenza, conseguita all'esito di una valutazione effettuata da una commissione nazionale nominata dal MUR secondo le modalità previste dalla legge».

Cuda sottolinea che il conseguimento dell'abilitazione non comporta un avanzamento automatico: «Il possesso dell'abilitazione costituisce un requisito necessario, ma non determina automaticamente la chiamata a professore ordinario». I candidati, aggiunge, «sono infatti sottoposti a un'ulteriore e specifica valutazione, secondo i criteri e gli standard stabiliti dalla normativa e dal Regolamento di Ateneo, che prevede soglie di punteggio e parametri selettivi per la valutazione dei titoli e dell'attività scientifica e didattica». Per questo, ribadisce, «non si tratta, dunque, di automatismi né di semplici avanzamenti di carriera, ma di procedure valutative disciplinate da regole precise».

Il rettore interviene anche sulla composizione delle commissioni esaminatrici, contestando la definizione di commissioni «fatte in casa» utilizzata da Talerico. Cuda la considera «un'espressione tanto suggestiva quanto fuorviante» e sottolinea che «tutte le commissioni sono composte in maggioranza da professori ordinari provenienti da altri Atenei». Una circostanza che, secondo il rettore, «rappresenta un'importante garanzia di autonomia e imparzialità nella valutazione dei candidati». Precisa inoltre che «anche le proposte relative ai nominativi dei componenti delle commissioni sono state approvate all'unanimità dai professori ordinari presenti nei rispettivi Dipartimenti, nel rispetto delle procedure previste».

Nel concludere la propria presa di posizione, Cuda richiama l'importanza di un confronto pubblico basato su elementi concreti: «Riteniamo pertanto che il dibattito pubblico debba sempre fondarsi su fatti verificabili e su una corretta conoscenza delle norme, evitando rappresentazioni che possano ingenerare sospetti ingiustificati sulla correttezza dell'operato dell'istituzione e dei suoi docenti». Ribadisce quindi che «l'Università Magna Graecia continuerà a operare nel pieno rispetto della propria autonomia, della legalità e della trasparenza».

Infine, il rettore annuncia possibili iniziative giudiziarie a tutela dell'immagine dell'Ateneo: «Comunico che l'Ateneo ha dato mandato ai propri legali di intraprendere iniziative giudiziarie finalizzate al risarcimento dei danni nei confronti di quanti, attraverso accuse infondate e insinuazioni diffamatorie, abbiano gravemente leso l'immagine e la reputazione dell'Università».

Cuda precisa anche la destinazione delle eventuali somme ottenute: «Le somme ottenute a titolo risarcitorio saranno interamente destinate a sostenere gli studenti meritevoli e bisognosi, trasformando così le risorse derivanti dalla tutela dell'immagine e della dignità dell'Ateneo in concrete opportunità di crescita e di sostegno al diritto allo studio».