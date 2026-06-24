Non siamo ancora ai giorni da bollino rosso, ma temperature e voglia di vacanza parlano già di piena estate. Anas Calabria ha pronto il piano per il grande esodo con l’ Autostrada A2 sorvegliata speciale.

«Noi come ogni anno di rito ripieghiamo tutti i cantieri che è possibile rimuovere – dice al nostro Network LaC l’architetto Nico Curcio, dirigente tecnico di Anas Calabria – quindi scantieriamo, lasciamo il piano viabile libero, a parte qualche cantiere che è inamovibile e quindi deve rimanere, naturalmente adeguatamente gestito, quindi non abbiamo problemi in prospettiva, almeno fino a questo momento prepariamo al meglio la prima ondata di vacanzieri».

A pochi giorni da luglio, primo mese di ferie per eccellenza, ecco quali sono i punti critici su cui il Compartimento regionale dell'Azienda Nazionale Autonoma per le Strade sta lavorando.

«Registriamo sulla Statale ionica e sulla Statale tirrenica due chiusure al traffico, entrambe in provincia di Catanzaro: una è a Badolato, ma in questa settimana l’apriremo al traffico, è un intervento importante di riqualificazione del piano viabile, con sostituzione delle barriere che sono state incidentate sul pontino lì presente, ma in questa settimana ripeto scantieriamo.

Invece sulla tirrenica nel comune di Curinga è incorso un'importante chiusura al traffico già condivisa con gli enti territoriali in prefettura per la ricostruzione del ponte Randace, il suo adeguamento idraulico e strutturale, un'opera che non era più possibile rimandare e che va fatta in stagione secca, quindi in estate. Quindi raccomandiamo l'uscita dalla SS18 entrando in autostrada a Pizzo e il rientro sulla 18 eventualmente al Lamezia Terme, utilizzando quindi il bypass autostradale che supplisce alla costiera».

Rimangono ovviamente di strettissima vigenza tutte le norme di buon comportamento prima di mettersi al volante e poi durante i viaggi