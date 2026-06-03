Nel Comprensivo di Lauropoli-Sibari-Cassano il progetto organizzato dall’ Unità Cinofile Salvataggio Nautico regionale
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Concluso il progetto “Zampe che Curano”, percorso educativo dedicato all’IAA (Interventi Assistiti con Animali) promosso nell’ambito delle attività di orientamento e inclusione scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Lauropoli - Sibari - Cassano allo Ionio ed organizzato dall’ Unità Cinofile Salvataggio Nautico regionale con sede legale a Catanzaro.
L’iniziativa ha coinvolto studenti, docenti e genitori in un’esperienza formativa innovativa basata sull’interazione con Unità Cinofile operative per 365 giorni l’anno, e specializzate, favorendo benessere emotivo, socializzazione e sviluppo delle competenze relazionali.
Attraverso laboratori pratici, attività assistite con animali e momenti educativi dedicati alla comunicazione empatica e alla collaborazione, gli studenti hanno potuto vivere un percorso capace di coniugare apprendimento, crescita personale e inclusione sociale.
Particolare attenzione è stata dedicata al laboratorio educativo “Piccoli Addestratori Crescono”, un’attività pratica e coinvolgente attraverso la quale gli alunni hanno appreso la sicurezza nella sua totalità e le basi della relazione uomo-cane, dell’educazione cinofila e della corretta gestione degli animali. Il percorso ha permesso agli studenti di sviluppare senso di sicurezza, responsabilità, capacità comunicative, autocontrollo e spirito di collaborazione, rafforzando al tempo stesso il rispetto verso gli animali e il valore della cura reciproca.
Determinante è stato il contributo delle Unità Cinofile UCSN - Sezione Calabria, regolarmente operative e riconosciute dalla Regione Calabria Dipartimento di Protezione Civile e da molteplici Istituzioni nei settori del Salvataggio Fluviale, Alluvionale e Nautico, della Ricerca e Soccorso a persona e del Rilevamento, Ricerca Sostanze ed TPA & IAA – che hanno accompagnato gli studenti durante le attività formative insieme ai cani operativi Mae, Lily e Butcher, assieme al loro Conduttore Giancarlo Silipo, Addestratore ed Istruttore Nazionale sia Cinofilo sia di Nuoto per Salvamento.
Nel corso del progetto scolastico il catanzarese Silipo, inquadrato come Esperto di settore, è stato affiancato dai giovani Addestratori ed Istruttori Cinofili dell’unico Centro Cinofilo Regionale della Calabria ENCI ed OPES della CANINUM DOG RELAIS, Giuseppe Turcomanni e Rocco Pietro Uccelli, che hanno collaborato attivamente alle attività educative e dimostrative rivolte agli studenti.
La loro presenza ha ulteriormente arricchito il percorso formativo, consentendo agli alunni di approfondire aspetti legati all’educazione cinofila, alla gestione del cane e alle tecniche di addestramento, all’interno di un contesto educativo improntato alla collaborazione, al rispetto e alla crescita personale.
La presenza delle unità cinofile e degli istruttori ha consentito agli alunni di conoscere da vicino il valore del lavoro di squadra, dell’addestramento, del soccorso e del servizio alla collettività, trasformando il progetto in un’esperienza educativa altamente coinvolgente e significativa.
Il progetto ha rappresentato un’importante occasione per promuovere il benessere psicologico degli alunni; rafforzare autostima ed empatia;
migliorare le dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe;
valorizzare le potenzialità individuali attraverso metodologie esperienziali e partecipative.