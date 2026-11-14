Dopo le minacce e l’aggressione subita negli uffici comunali, l’assessore al Welfare rompe il silenzio e ricostruisce il contesto della vicenda: al centro il progetto di superamento di Scordovillo e la controversia sull’assegnazione di un alloggio

Dopo l’aggressione e le minacce ricevute all’interno del Comune di Lamezia Terme, l’assessore al Welfare e alle Politiche abitative Mimmo Gianturco rompe il silenzio e assicura che non intende fermarsi. Nel mirino, secondo la ricostruzione fornita dallo stesso amministratore, ci sarebbe il lavoro portato avanti nell’ambito del progetto di superamento del campo rom di Scordovillo, arrivato a una fase che Gianturco definisce finale e operativa.

«Non mi fermerò e non mi farò intimidire da nessuno», afferma l’assessore, che ringrazia il sindaco Mario Murone, l’intera Amministrazione comunale, il presidente della Regione Roberto Occhiuto, il vicepresidente Filippo Mancuso, il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile, i consiglieri regionali, i sindaci e i cittadini che gli hanno manifestato solidarietà. Un riconoscimento particolare va anche ai dipendenti comunali intervenuti durante i momenti concitati, alla Polizia Locale, al prefetto di Catanzaro Clemente Di Nuzzo, al Commissariato di Polizia e alle altre forze dell’ordine.

«Sono stati momenti difficili, che non avrei mai immaginato di dover vivere proprio nel luogo in cui ogni giorno lavoro al servizio della nostra comunità», scrive Gianturco. Per l’assessore, quanto accaduto non riguarda soltanto la sua persona, ma investe direttamente le istituzioni: «La casa comunale deve essere un luogo di dialogo, confronto e rispetto, mai di violenza o intimidazione».

La controversia sull’alloggio e il progetto Scordovillo

Nella sua dichiarazione, Gianturco collega l’episodio alla richiesta di ottenere la disponibilità di un’abitazione individuata autonomamente e, secondo quanto riferisce, occupata abusivamente da alcuni soggetti. L’immobile, sostiene l’assessore, risultava già destinato a un altro nucleo familiare residente a Scordovillo, nell’ambito del percorso di accompagnamento previsto dal progetto e sulla base delle valutazioni degli organismi competenti.

«Non sono le pretese individuali a determinare l’assegnazione di un alloggio e non è attraverso la prepotenza e le azioni illegali che si possono ottenere risposte dalle istituzioni», sottolinea. Le assegnazioni, aggiunge, devono seguire procedure e criteri, nel rispetto dei diritti di tutte le famiglie coinvolte.

Gianturco coglie poi l’occasione per precisare quale sia il ruolo del Comune nella gestione del percorso. L’Amministrazione comunale, afferma, non è l’ente che assegna gli alloggi ai residenti del campo rom e non dispone gli sgomberi degli immobili occupati abusivamente: questi ultimi rientrano nelle competenze dei proprietari e delle autorità preposte. Una distinzione che, nelle intenzioni dell’assessore, serve a evitare che vengano attribuite al Comune responsabilità e poteri che non gli competono.

Una cabina di regia con più istituzioni

Il superamento di Scordovillo, ricorda ancora l’amministratore, non è un’iniziativa gestita autonomamente dal Comune di Lamezia Terme. Si tratta di un percorso coordinato dal Governo nazionale attraverso una cabina di regia alla quale partecipano Prefettura, forze dell’ordine, Regione Calabria, Aterp, Comune ed enti del Terzo settore.

Un processo complesso, con compiti e responsabilità distribuiti tra diversi soggetti istituzionali. Il Comune, spiega Gianturco, vi partecipa nell’ambito delle proprie competenze amministrative, con l’obiettivo di contribuire al superamento di una situazione che si trascina da anni. Per questo, aggiunge, non è corretto individuare nell’Amministrazione comunale, e tanto meno nel singolo assessore, il soggetto cui attribuire decisioni che spettano a una pluralità di enti.

Secondo la lettura di Gianturco, l’avvicinarsi della fase conclusiva del progetto starebbe facendo emergere tensioni e resistenze in una parte della comunità rom, alle prese con difficoltà nell’accettare il percorso individuato dalle istituzioni. Una fase nella quale, sostiene, occorre mantenere fermezza e rispetto delle regole, senza perdere di vista i diritti e la dignità delle persone coinvolte.

«Non arretrerò di un millimetro»

L’assessore ribadisce che le difficoltà sociali devono essere affrontate e le fragilità accompagnate, ma senza che la violenza diventi uno strumento per condizionare le decisioni pubbliche. «Non confonderò mai il disagio di una comunità con le responsabilità dei singoli, ma non consentirò neppure che la violenza diventi uno strumento per condizionare le decisioni delle istituzioni».

La conclusione è affidata a un messaggio personale e politico: «Non arretrerò di un millimetro. Lo devo ai valori che mio padre e mia madre mi hanno trasmesso, alla mia famiglia, ai miei amici e a tutte le persone che credono in me e sostengono il mio percorso politico».

Gianturco assicura che continuerà a lavorare in sinergia con il sindaco Murone e con l’intera Amministrazione, senza condizionamenti. «A chi ha cercato di intimidirmi rispondo con i fatti e con la determinazione di sempre: continuerò a fare il mio dovere, senza arretrare e senza lasciare che la paura condizioni il mio operato».

E chiude rivendicando l’obiettivo del proprio mandato: «Lamezia merita istituzioni libere, autorevoli e capaci di non piegarsi alla violenza. E io continuerò a essere dalla parte della mia città».