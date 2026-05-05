«L'intervento della Polizia di Stato conferma come le istituzioni siano presenti e in grado di rispondere con prontezza quando emergono condizioni di rischio per la collettività»

«Desidero esprimere il mio plauso al Questore Giuseppe Linares ea tutto il personale della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro per la tempestività e la professionalità dimostrata nell'adozione del provvedimento di trattenimento nei confronti di un cittadino nigeriano ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, avendo manifestato comportamenti molesti e aggressivi. Si tratta del soggetto al centro di un servizio andato in onda nella trasmissione Fuori dal Coro, che aveva acceso i riflettori su una situazione di evidente criticità».

E' quanto afferma il sottosegretario all'interno, on. Wanda Ferro , secondo cui «l'intervento della Polizia di Stato conferma come le istituzioni siano presenti e in grado di rispondere con prontezza quando emergono condizioni di rischio per la collettività. Allo stesso tempo, questa vicenda dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini. Segnalare, denunciare, non sottovalutare comportamenti molesti o aggressivi è un dovere civico che consente alle forze dell'ordine di intervenire in modo ancora più efficace e tempestivo».