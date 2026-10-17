«Abbiamo avuto un incontro con il prefetto, che ringraziamo, e gli abbiamo spiegato le problematiche del settore trasporto merci, del comparto dell'autotrasporto. Ha preso atto di tutto quanto e ha promesso che veicolerà tutto agli organi del governo centrale e darà questa informazione alle istituzioni. Adesso restiamo in attesa continuando il presidio, ovviamente, fino a martedì». Lo ha detto Mario Pansini, coordinatore regionale di Fedralog, la Federazione regionale della logistica che ha proclamato la protesta in atto da ieri in tutta la Calabria, dopo l'incontro di una delegazione con il prefetto di Catanzaro Clemente Di Nuzzo.

«La protesta - ha aggiunto - la portiamo avanti fino a martedì con la speranza di avere un riscontro entro tale data altrimenti prenderemo seri provvedimenti, ovvero andiamo tutti a Roma. Questo è l'obiettivo che abbiamo come Federalog. Abbiamo deciso tutti quanti. La nostra iniziativa sta andando bene. Oggi è aumentata l'affluenza e stanno partecipando non solo gli autotrasportatori ma anche le famiglie e le imprese. Quindi c'è massima partecipazione. Di questo noi di Fedralog vogliamo ringraziare tutti quanti. Continueremo ad essere determinati fino in fondo per portare avanti la causa. Ribadiamo - ha concluso Pansini - che la manifestazione è pacifica e che non ci saranno blocchi».