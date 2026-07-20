Azione Lamezia esprime la propria sincera e commossa vicinanza alla famiglia di Dario Arcieri per il grave lutto che l’ha colpita con la scomparsa di Antonio Arcieri. In questo momento di profonda tristezza, tutta la comunità politica di Azione Lamezia si stringe con affetto attorno ai familiari, condividendone il dolore e partecipando con rispetto al loro cordoglio. Antonio Arcieri era una persona perbene, conosciuta e apprezzata anche per la sua riconosciuta professionalità e per il suo impegno nelle attività dei Terziari di Sambiase, portate avanti con dedizione, discrezione e un autentico senso dell’altro. La sua disponibilità verso la comunità, la serietà con cui affrontava ogni impegno e la costante attenzione alle persone rappresentano una testimonianza preziosa, destinata a rimanere nel ricordo di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane e professionali. Alla famiglia Arcieri, ai parenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le più sentite condoglianze di Azione Lamezia.