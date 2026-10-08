VIDEO | L’incendio è iniziato alle 18 di giovedì ed è ancora in corso. I vigili del fuoco lavoreranno per tutta la notte mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire le origini del rogo

È in corso dalle 18 circa di giovedì 8 ottobre un incendio all’interno della discarica di Pianopoli. I Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata tra le colline del Lametino nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre. Brucia da ore la discarica di Pianopoli

Sul posto stanno operando le squadre del distaccamento di Lamezia Terme, supportate da due autobotti per garantire il rifornimento idrico necessario alle operazioni. In campo anche la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Martirano Lombardo e un mezzo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), con ulteriori dispositivi di protezione individuale.

Per consentire ai vigili di proseguire l’intervento anche durante la notte è stata inoltre predisposta una colonna fari, che permetterà di illuminare l’area interessata dalle operazioni.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti e negli adempimenti di competenza.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso.