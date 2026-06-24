L'uomo, condannato in via definitiva per furto aggravato e ritenuto socialmente pericoloso, è stato individuato dall'Ufficio Immigrazione della Questura nell'ambito dell'attività di monitoraggio della popolazione detenuta. Disposto il trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri

Nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro – si legge in un comunicato stampa – ha individuato un cittadino straniero risultato irregolarmente presente sul territorio nazionale. L’importante risultato operativo – prosegue la nota della Questura – è stato conseguito grazie all’attenta attività di monitoraggio della popolazione detenuta svolta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro, che ha consentito di individuare il soggetto e di avviare immediatamente le procedure previste dalla normativa vigente.

A seguito degli accertamenti effettuati dagli operatori della Polizia di Stato, è emerso che l’uomo era gravato da diversi precedenti penali e da una condanna definitiva per furto aggravato. Valutata la concreta pericolosità sociale del soggetto, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Caltanissetta, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Conclusi gli adempimenti di competenza, il cittadino straniero è stato accompagnato dagli operatori della Polizia di Stato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta e affidato al personale della struttura. Il trattenimento consentirà di portare a termine le procedure necessarie all’esecuzione del provvedimento di espulsione e al successivo rimpatrio.

L’operazione conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio, nella tutela della sicurezza pubblica e nel contrasto ai fenomeni di illegalità, attraverso un’attività quotidiana di vigilanza e verifica finalizzata al rispetto delle norme sull’immigrazione e alla salvaguardia della collettività.