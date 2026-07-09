La circolazione è in graduale ripresa dalle 8.20 sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola, precedentemente sospese per danni all'infrastruttura da parte di ignoti.

Lo rende noto un comunicato di Rete ferroviaria italiana. I tecnici di Rfi - prosegue la nota - sono prontamente intervenuti per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura. Informazioni sulla circolazione nelle stazioni e sui canali di Infomobilità di RFI e Trenitalia.

Da quanto si tratterebbe di un atto volontario e doloso. In particolare i danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria, sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sempre in Calabria, sulla tratta Jonica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto.