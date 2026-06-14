Nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Catanzaro ha adottato un provvedimento di trattenimento nei confronti di un cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale. Il provvedimento è stato disposto nell’ambito delle procedure previste dalla normativa vigente, tenendo conto altresì della condotta aggressiva manifestata dall’interessato.



Secondo quanto segnalato da alcuni residenti, nella tarda serata di venerdì, l’uomo avrebbe assunto comportamenti particolarmente aggressivi all’interno di un condominio del capoluogo. In una circostanza avrebbe danneggiato alcuni elementi ornamentali delle aree comuni e bussato violentemente alle porte di diversi appartamenti, generando apprensione tra i condomini. Tali comportamenti, ritenuti insoliti e preoccupanti dai residenti, hanno indotto alcuni di essi a richiedere l’intervento delle Forze di polizia.

Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catanzaro sono intervenute sul posto, riportando la situazione alla calma e accompagnando successivamente il cittadino straniero presso l’Ufficio Immigrazione della medesima Questura per i necessari accertamenti. All’esito dell’istruttoria amministrativa svolta dall’Ufficio Immigrazione è emersa la posizione di irregolarità dell’uomo sul territorio nazionale. Considerato, inoltre, che lo stesso era privo di documenti di identificazione, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 142/2015 e successive modificazioni.



L’attività si è conclusa con l’accompagnamento dell’interessato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari, dove saranno espletate le procedure previste dalla normativa vigente. L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e controllo del territori svolte dalla Questura di Catanzaro a tutela della sicurezza pubblica e testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e delle regole di convivenza civile. La Polizia di Stato invita i cittadini a utilizzare l’applicazione “YouPol”, strumento pratico e immediato di comunicazione con le Forze di polizia, che consente di segnalare in tempo reale episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, reati d’odio e discriminazione, mediante l’invio di messaggi, fotografie e video, anche in forma anonima, direttamente alle Sale Operative.