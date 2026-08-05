Giovedì 13 agosto il Parco Comunale farà da cornice ad un evento che unirà enogastronomia, note e valorizzazione delle produzioni locali, trasformando l'anfiteatro del paese in un luogo di incontro e condivisione

Caraffa di Catanzaro si prepara a vivere una delle serate più attese della sua estate. Giovedì 13 agosto il Parco Comunale farà da cornice a "Pizza Park – Il Parco del Gusto", un evento che unirà enogastronomia, musica dal vivo e valorizzazione delle produzioni locali, trasformando il centro del paese in un luogo di incontro e condivisione.

L'iniziativa prenderà il via alle 18, con l'apertura dell'area espositiva dedicata al Parco dei Grani Antichi e alla Via degli Oli, un percorso che consentirà ai visitatori di conoscere e degustare prodotti a chilometro zero, espressione della tradizione agricola e gastronomica calabrese. Un'occasione per riscoprire sapori autentici e promuovere le eccellenze del territorio attraverso produttori e realtà locali.

Dalle 20 entrerà nel vivo il percorso gastronomico, con un'ampia proposta di street food. Protagoniste saranno le pizze a portafoglio ed i tradizionali cuzzutielli napoletani, oltre a birra artigianale e numerose altre proposte pensate per soddisfare tutti i gusti, il tutto accompagnato da musica e momenti di intrattenimento.

A chiudere la serata, alle 22, sarà il concerto di EMAN, che porterà sul palco dell'Anfiteatro del Parco Comunale il suo Acoustic Set 2026. Un'esibizione in chiave acustica, caratterizzata da atmosfere intime e coinvolgenti, nella quale il cantautore accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica, emozioni e racconti.

L'evento, a ingresso gratuito, rappresenta uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo di Caraffa di Catanzaro e punta a coniugare promozione del territorio, cultura e aggregazione sociale. Attraverso il connubio tra prodotti tipici, musica dal vivo e valorizzazione delle tradizioni, "Pizza Park – Il Parco del Gusto" si propone come un'esperienza capace di coinvolgere residenti e visitatori, offrendo una serata all'insegna della convivialità e della scoperta delle eccellenze calabresi.