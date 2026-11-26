Per il difensore Arturo Bova, Vonella sarebbe stato un acquirente di sostanze stupefacenti per uso personale e non un componente dell’organizzazione. Attese le motivazioni della sentenza

«La Corte di Appello di Catanzaro ha accolto in pieno le argomentazioni difensive e ha assolto Leonardo Vonella da tutti i capi di imputazione allo stesso originariamente ascritti». È questo il commento dell’avvocato Arturo Bova sulla sentenza emessa nella giornata di ieri dal giudice di secondo grado sul procedimento scaturito dall’inchiesta della Dda contro il clan degli zingari Bevilacqua-Passalacqua.

Leonardo Vonella era stato condannato in primo grado dal gup di Catanzaro alla pena di 14 anni e 4 mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole di far parte dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti capeggiata dal gruppo rom di Catanzaro, con il particolare ruolo di responsabile della piazza di spaccio di Girifalco e dei comuni limitrofi.

Era stato inoltre ritenuto responsabile di innumerevoli episodi di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina ed eroina. Con l’atto d’appello, il difensore di fiducia dell’imputato, avvocato Arturo Bova, aveva sostenuto non solo l’estraneità di Vonella al contesto associativo, ma aveva altresì richiesto che venisse operata una rivisitazione della sua condotta con riferimento ai plurimi episodi di spaccio.

Secondo il difensore di fiducia, un’attenta lettura e valutazione delle fonti di prova avrebbe dovuto condurre a ritenere Vonella come acquirente di sostanza stupefacente dal gruppo rom per uso personale e non già per una successiva attività di spaccio sulla piazza di Girifalco.

Il difensore di fiducia attente adesso il deposito delle motivazioni della sentenza di appello nonché le future determinazioni del procuratore generale anche al fine di proporre istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione.