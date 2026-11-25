La Corte d’Appello di Catanzaro – Antonio Battaglia presidente, Carlo Fontanazza, Paola Ciriaco a latere – ha comminato 28 condanne e deciso per due assoluzioni nei confronti degli imputati implicati nel processo Flash, istruito contro il clan degli zingari Bevilacqua-Passalacqua. Le condanne contestate a vario titolo riguardavano l’associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, furto, porto e reati in materia di armi.

La Corte ha rideterminato la pena nei confronti di:

Domenico Amato, 4 anni e 571 euro di multa;

Massimo Berlingere, 12 anni, 6 mesi e 20 giorni;

Cosimo Berlingere, 4 anni e 800 euro di multa;

Giuliana Berlingere, 2 anni, 2 mesi e 20 giorni;

Ernesto Bevacqua, 11 anni, 5 mesi e 10 giorni;

Armidio Bevilacqua, 7 anni;

Fabio Bevilacqua, 7 anni, 2 mesi e 18.600 euro di multa;

Luciano Bevilacqua, difeso dall’avvocato Antonio Lomonaco, 14 anni e 4 mesi di reclusione (20 anni in primo grado);

Massimo Bevilacqua, 18 anni e 8 mesi di reclusione;

Maurizio Bevilacqua, 7 anni e 2 mesi di reclusione;

Stefania Bevilacqua, 14 anni di reclusione;

Michele Bruno, 7 anni;

Alfonso Lanatà, 7 anni e 4 mesi;

Santo Mirarchi, collaboratore di giustizia, 6 anni, 8 mesi e 10.333 euro di multa;

Antonella Passalacqua, 2 anni e 8 mesi di reclusione;

Antonio Passalacqua, 10 anni, 5 mesi e 10 giorni;

Domenico Passalacqua, classe ’73, 19 anni e 4 mesi;

Francesca Passalacqua, 9 anni e 4 mesi;

Giosuele Passalacqua, 12 anni, 10 mesi e 20 giorni;

Andrea Pelle, 7 anni;

Domenico Sacco, 4 anni e 8 mesi;

Andrea Scicchitano, 8 anni, 3 mesi e 10 giorni;

Bartolomeo Scordo, 7 anni e 4 mesi di reclusione;

Emanuel Ribecco, 5 anni, 8 mesi e 18.993 euro di multa;

Ivan Salvatore Rossello, 9 anni e 10 mesi di reclusione;

Vincenzo Talarico, un anno e 6 mesi di reclusione.

Confermate le condanne di:

Luigi Vecceloque Pereloque, 8 anni;

Luciano Abbruzzese, un anno di reclusione.

Assolti:

Angelo Tropea e Leonardo Vonella per non aver commesso il fatto.