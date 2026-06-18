Il procedimento originato da una operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza, che aveva portato anche allo scioglimento del comune di Altomonte. Accolta la tesi della difesa

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto nell’interesse dell’imprenditore Giuseppe Borrelli, annullando con rinvio il decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la confisca di beni per circa 22 milioni di euro e l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni. La Suprema Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla stessa Corte d’Appello di Catanzaro, che dovrà riesaminare la vicenda in diversa composizione.

Il procedimento aveva avuto origine da un’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, all’esito della quale erano stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 22 milioni di euro, ritenuti riconducibili all’imprenditore, e poste sotto sequestro undici società con sedi a Roma e in Calabria. Successivamente, il Tribunale di Catanzaro – Sezione Misure di Prevenzione – aveva disposto la confisca del patrimonio e applicato nei confronti di Borrelli la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni. Tale decisione era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro.

Contro la pronuncia di secondo grado, gli avvocati Francesco Iacopino e Guido Siciliano hanno proposto ricorso per Cassazione, contestando fin dall’inizio l’impianto accusatorio. La difesa ha sostenuto l’insussistenza tanto della cosiddetta pericolosità generica, evidenziando come l’imprenditore non fosse mai stato condannato per reati produttivi di profitti illeciti, quanto della pericolosità qualificata. Secondo i difensori, gli stessi atti di polizia giudiziaria si limitavano a descrivere geneticamente Giuseppe Borrelli quale soggetto «contiguo» o «vicino» ad ambienti mafiosi. Una qualificazione che, alla luce della oramai consolidata giurisprudenza interna ed europea, non è di per sé sufficiente a fondare un giudizio di pericolosità qualificata e, conseguentemente, a giustificare l’ablazione di un intero patrimonio.

Sarebbe infatti necessario, secondo l’orientamento costante della Corte di Cassazione, individuare elementi indiziari idonei a dimostrare l’effettiva partecipazione all’associazione criminale o, comunque, un contributo concreto e apprezzabile all’attività della consorteria, circostanze che la difesa ha sempre ritenuto assenti nel caso in esame. Il ricorrente ha inoltre documentato, anche attraverso la consulenza tecnica del dottore commercialista Ercole Palasciano, la piena compatibilità tra i redditi lecitamente prodotti dall’imprenditore e la consistenza del patrimonio sottoposto a sequestro.

Gli atti del procedimento di prevenzione a carico di Giuseppe Borrelli erano stati inoltre richiamati nel procedimento che ha condotto, nei mesi scorsi, allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Altomonte. Con l’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione viene ora rimesso in discussione il presupposto stesso dell’attribuzione all’imprenditore di una posizione di contiguità ad ambienti criminali. Sarà dunque la Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, a procedere a una nuova valutazione della vicenda alla luce dei principi di diritto richiamati dalla Suprema Corte e invocati dalla difesa.