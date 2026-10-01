Nella mattinata di mercoledì 30 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno condotto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio lungo la Strada Statale 106, nel tratto compreso tra i comuni di Simeri Crichi, Sellia Marina, Cropani, Botricello e Belcastro. L’operazione, ricompresa nei piani d’azione disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro, ha avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione stradale lungo la principale arteria della fascia costiera, spesso teatro di gravi incidenti stradali.

Una ventina di Carabinieri hanno dato luogo a numerosi posti di controllo attivati lungo la SS106. Il risultato è stato di 48 veicoli controllati, 60 persone identificate, di cui 5 sanzionate amministrativamente per un importo complessivo di 415,00 euro, in quanto sorprese ad effettuare sorpassi pericolosi alla guida dei rispettivi veicoli.

L’operazione conferma l’attività costante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro in materia di circolazione stradale, ambito delicato che può essere causa di gravi incidenti in caso di trasgressioni o imprudenze. I controlli proseguiranno in tutta la provincia con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme, rafforzare l’azione di prevenzione e promuovere un modello di maggiore prudenza in tale settore.