Cambio al vertice del Centro Operativo della Direzione investigativa antimafia di Catanzaro: il primo dirigente della Polizia di Stato Massimo Nucara subentra a Beniamino Fazio, che lascia l'incarico per raggiunti limiti d'età dopo un quadriennio alla guida dell'articolazione catanzarese della Dia.

«Negli ultimi anni - si legge in un comunicato - la collaborazione offerta all'Autorità Giudiziaria distrettuale ha consentito di raggiungere importanti risultati nelle indagini di polizia giudiziaria. Intensa e incisiva è stata l'azione di supporto fornita alle Prefetture di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia nel delicato settore del monitoraggio delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici». Nucara, 55 anni, di origini calabresi, laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, giunge nel capoluogo da Reggio Calabria dove ha ricoperto l'incarico di Capo del Settore Investigativo del Centro Operativo Dia e di vice Capo Centro. Arruolatosi nel 2000, Nucara, prima di approdare alla Dia, ha ricoperto numerosi incarichi nell'ambito della Polizia di Stato: dirigente delle Volanti presso la Questura di Novara, Vice Dirigente del XII Reparto Mobile, Capo del settore investigativo del Compartimento Polizia Postale Calabria, Dirigente del Commissariato di Polizia di Fabriano (AN) nonché responsabile del settore confische per l'area "Puglia - Basilicata" presso l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.