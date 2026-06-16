Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la pista del gesto doloso. I roghi si sono sviluppati tra domenica e lunedì. Solidarietà dal Pd di Lamezia: «Totale fiducia nelle forze dell’ordine»

Sono in corso indagini a Lamezia Terme da parte dei carabinieri in seguito a due incendi che si sono verificati in un terreno agricolo di proprietà dell'onorevole Doris Lo Moro, consigliera comunale, ex magistrato e candidata a sindaco per il centrosinistra alle elezioni dello scorso anno.

Nelle giornate di domenica e lunedì, i Vigili del fuoco sono intervenuti per domare un vasto incendio. Particolarmente impegnativo il lavoro dei Vigili del fuoco nella giornata di domenica 14 giugno con 13 unità, 2 autobotti e altro mezzo impiegati per sei ore per spegnere l'incendio, dalle 15 alle 21.

Un altro focolaio si era sviluppato nella giornata di ieri lunedì 15 giugno. Stando a quanto appreso, su entrambi gli episodi sono in corso indagini e non si esclude nessuna ipotesi, compresa la pista del gesto doloso.

In fumo una vasta area di agrumeti e uliveti. Sull'accaduto, il Partito democratico di Lamezia Terme esprime «massima solidarietà all'onorevole Doris Lo Moro per i due gravi incendi che hanno colpito il suo fondo agricolo in meno di 24 ore. Riponiamo totale fiducia nelle forze dell'ordine, auspicando che le indagini facciano al più presto piena luce sull'accaduto e su eventuali responsabilità dolose».