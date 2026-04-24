Sono state eseguite verifiche amministrative da parte della Polizia nei confronti di due circoli privati situati nella città di Catanzaro e nel quartiere marinaro

A seguito dei controlli effettuati sul territorio provinciale dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catanzaro, congiuntamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catanzaro e con il supporto del Nucleo Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di Catanzaro Lido, sono state eseguite verifiche amministrative nei confronti di due circoli privati situati nella città di Catanzaro e nel quartiere marinaro.

All’esito degli accertamenti, ai titolari è stato contestato l’esercizio abusivo di sala giochi, avendo consentito il gioco all’interno dei circoli a soggetti non tesserati, in violazione dell’art. 86 T.U.L.P.S. Ad entrambi è stata contestata la sanzione amministrativa in misura ridotta, di euro 1032,00 ai sensi dell’art. 17-bis del medesimo Testo Unico. Nel primo circolo sono stati identificati 14 soggetti, alcuni dei quali con precedenti di polizia. Nel secondo circolo, invece, sono state identificate 30 persone, anch’esse con precedenti di polizia, tra cui un soggetto pluripregiudicato.

L’attività si inserisce nel quadro delle iniziative disposte dal Questore di Catanzaro finalizzate a rafforzare i controlli amministrativi, con una particolare e costante attenzione alla tutela dei minori, considerata prioritaria, e alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. In tale contesto, l’azione di vigilanza è orientata a contrastare ogni forma di esposizione dei più giovani a pratiche potenzialmente dannose, nonché a prevenire e arginare i fenomeni legati alla dipendenza dal gioco.

Tali interventi risultano ulteriormente potenziati dalla recente adozione, da parte del Questore di Catanzaro, della nuova Tabella dei Giochi Proibiti, entrata in vigore lo scorso mese di giugno, che rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare i controlli e garantire un ambiente più sicuro.

Resta elevato il livello di attenzione della Polizia di Stato sulle attività economiche e commerciali, con l’obiettivo prioritario di proteggere i minori e prevenire i rischi connessi al gioco d’azzardo, assicurando al contempo il pieno rispetto della normativa vigente e la tutela dell’intera collettività.