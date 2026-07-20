La notizia battuta ieri dalle principali testate locali ha lasciato l'amaro in bocca all'intera comunità del litorale catanzarese. Nel pomeriggio del 18 luglio 2026, un violento incendio si è propagato nella zona costiera compresa tra Copanello e Squillace, accanendosi purtroppo contro una delle realtà associative più belle, sane e dinamiche del nostro territorio: la Copa Bay Surf ASD.Chi è Copa Bay Surf: un polmone di sport, inclusione e naturaPer chi frequenta la nostra costa, l'Associazione Copa Bay Surf non è semplicemente una scuola di surf o un'area di sosta. È un vero e proprio punto di riferimento sociale.

Da anni, i ragazzi di Copa Bay si spendono sul territorio per promuovere la cultura degli sport acquatici (Surf, SUP, Wake Surf), ma fanno molto di più: curano la splendida porzione di palmeto e duna costiera in cui hanno sede, organizzano storiche giornate di sensibilizzazione ambientale (come il Green Rock per la Giornata della Terra) e collaborano attivamente con associazioni del terzo settore per l'inclusione di ragazzi con disabilità. Un'oasi pulita, aperta a tutti, simbolo di rispetto per il mare e per la natura.I danni: una struttura in ginocchio. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno purtroppo devastato l'area dell'associazione. Il bilancio dei danni è pesante e tocca il cuore pulsante delle infrastrutture logistiche ed ecologiche che i volontari avevano costruito con fatica nel tempo:La distruzione totale dei bagni e delle docce, servizi fondamentali per gli sportivi ei frequentatori dell'area.

La perdita del magazzino, all'interno del quale erano custoditi tutti gli attrezzi ei macchinari utilizzati quotidianamente per la manutenzione e la cura del giardino e del palmeto.Il danneggiamento irreparabile della pozza imhoff, l'impianto di depurazione fondamentale per garantire la sostenibilità ambientale dell'intera struttura.Un appello alla solidarietà: facciamo risorgere Copa Bay. Vedere ridotto in cenere il frutto di anni di lavoro e sacrifici fa male, ma la comunità dei surfisti e degli amici di Copa Bay non ha intenzione di arrendersi. La risacca del mare torna sempre, e così deve fare anche questa splendida realtà.Oggi più che mai c'è bisogno del supporto di tutti. Che sia attraverso donazioni, la partecipazione a future raccolte fondi o la messa a disposizione di braccia e attrezzi per la ricostruzione, non possiamo lasciare solo la Copa Bay Surf. Aiutiamo i ragazzi a ripulire, ricostruire e ripartire, affinché quel tratto di spiaggia torni a essere il paradiso di sport e inclusione che tutti amiamo. Per info su come supportare e contribuire alla ricostruzione: 371 4772551 / 328 2725954 Instagram @copabay Iban IT90T0306909606100000167511