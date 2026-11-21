Rubati componenti in ottone da idranti e gruppi Hydropass, danneggiate nuove opere. Il Consorzio di Bonifica denuncia l'escalation proprio mentre era prevista un'apertura straordinaria della rete per garantire l'irrigazione di soccorso alle aziende

Non si fermano gli episodi di furto e vandalismo ai danni della rete irrigua consortile nell'area dell'altopiano di Isola di Capo Rizzuto, dove, a pochi giorni dalle prime segnalazioni, ignoti sono tornati a colpire, danneggiando nuove opere e lasciando diversi idranti vandalizzati.

L'asportazione di componenti come gli assi in ottone dagli idranti e dai gruppi Hydropass e i ripetuti danneggiamenti compromettono il regolare funzionamento di infrastrutture essenziali per la distribuzione idrica. A rendere ancora più grave la situazione è il fatto che questi episodi colpiscono proprio mentre il Consorzio di Bonifica della Calabria aveva programmato un'apertura straordinaria della rete, mettendo a rischio l'irrigazione di soccorso per le aziende agricole del territorio.

Negli ultimi giorni l'Ente ha richiamato l'attenzione sul fenomeno con ripetuti appelli pubblici e interventi di presidio e manutenzione su tutto il territorio regionale, tra prevenzione, pronto intervento e avvisi agli utenti legati alle attività tecniche programmate.

Il paradosso è che questa escalation si verifica proprio in una fase in cui il percorso avviato sta dando risultati concreti e positivi, con una maggiore disponibilità di risorsa idrica e investimenti importanti a supporto dell'agricoltura, del risparmio idrico e della sicurezza territoriale. Un cambio di passo evidente che, probabilmente, in alcuni contesti fatica ancora a essere pienamente recepito o incontra qualche forma di resistenza, finendo però per penalizzare l'intera collettività.

Ogni furto o atto vandalico sottrae infatti risorse economiche e operative al territorio, rallenta gli interventi e danneggia in primo luogo gli agricoltori che lavorano onestamente. Il Consorzio proseguirà con la massima determinazione nella tutela delle infrastrutture e nella collaborazione con le forze dell'ordine e le istituzioni locali per fermare questi comportamenti e garantire la continuità del servizio, rinnovando l'invito ai cittadini e agli operatori agricoli a segnalare tempestivamente ogni anomalia o movimento sospetto, anche al fine di non rallentare i numerosi interventi di tenuta idraulica e prevenzione sui territori.