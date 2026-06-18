Malfunzionamento al carrello di un ultraleggero, il pilota è comunque riuscito a completare l’atterraggio e non risultano feriti. In corso le operazioni di controllo e messa in sicurezza

Momenti di apprensione all'aeroporto dello Stretto Tito Minniti di Reggio Calabria dove stamattina un aereo privato ultraleggero, a causa di un malfunzionamento al carrello, è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Stando a quanto si apprende il carrello non si sarebbe esteso correttamente durante la fase di avvicinamento.

Il pilota è comunque riuscito a completare l'atterraggio senza conseguenze per le persone a bordo. Fortunatamente, infatti, non risultano feriti. A scopo precauzionale lo scalo è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di controllo e messa in sicurezza dell'area.

La sospensione delle attività ha avuto ripercussioni anche sul traffico aereo: alcuni voli diretti a Reggio Calabria sono stati dirottati su altri aeroporti della regione, in particolare su Lamezia Terme, causando disagi ai passeggeri.