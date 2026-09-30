Sarà preso in carica dal settore Servizi sociali del Comune di Lamezia Terme, il 14enne fermato dai carabinieri il 23 settembre scorso perché, secondo quanto scoperto dagli inquirenti, avrebbe pianificato di accoltellate l'insegnate di italiano, annunciando le sue intenzioni in una chat fra compagni. Lo ha deciso la Procura dei minorenni di Catanzaro e lo ha confermato l'assessore al Welfare, Domenico Gianturco.

L'assessore ha annunciato un «percorso che coinvolgerà anche le istituzioni con relazione da fornire al Tribunale dei minori».