Paura nella tarda serata nei pressi del teatro Politeama-Costabile. Un giovane è stato colpito con un'arma da taglio da un coetaneo al culmine di una discussione. Trasportato in ospedale, è stato medicato e dimesso. Fermato il presunto aggressore

Paura nella tarda serata di ieri nel centro storico di Sambiase, a Lamezia Terme, dove una lite tra due minorenni è sfociata in un accoltellamento.

L'episodio si è verificato nei pressi del teatro Politeama-Costabile. Secondo una prima ricostruzione, un diverbio tra due ragazzi sarebbe rapidamente degenerato in uno scontro fisico, culminato con il ferimento di uno dei due, colpito al torace con un'arma da taglio.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane ferito, trasportandolo successivamente al pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme. Fortunatamente le lesioni riportate non si sono rivelate gravi e, dopo essere stato medicato, il ragazzo è stato dimesso.

Determinante l'intervento degli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti riuscendo a ricostruire l'accaduto e a rintracciare il presunto responsabile, successivamente fermato.

Le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni, proseguono per chiarire il movente della lite e ricostruire con esattezza tutte le fasi dell'aggressione.