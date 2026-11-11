Dalle 9:00 alle 16:00 traffico interrotto dal quartiere Sala verso Via Millelli e la rotatoria Gualtieri per il completamento degli interventi di consolidamento dell'arteria cittadina

Nuove modifiche temporanee alla viabilità nel centro cittadino per consentire il proseguimento dei cantieri stradali. Nell'ambito degli interventi legati al completamento dei lavori di consolidamento di Viale dei Normanni, per la giornata di domani, giovedì 12 novembre, si renderà necessaria una sospensione parziale del transito veicolare.

A darne notizia è l'ufficio stampa di Palazzo De Nobili, che precisa i dettagli e gli orari del provvedimento: dalle ore 09:00 e fino al termine dei lavori (previsto indicativamente per le ore 16:00), la corsia di marcia in direzione Sud-Nord rimarrà completamente chiusa al traffico.

Il blocco interesserà nello specifico i veicoli provenienti dal quartiere Sala e diretti verso Via Millelli e la rotatoria Gualtieri.