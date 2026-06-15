L’intervento è stato disposto dopo una segnalazione della centrale operativa. La perquisizione ha portato al rinvenimento di diverse armi bianche, non regolarmente denunciate

I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Cirò Marina, a seguito di un intervento disposto dalla centrale operativa in un’abitazione di Pallagorio, hanno arrestato un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’attività investigativa ha permesso di accertare che l’indagato, in più occasioni e al culmine di dissidi di natura economica, avrebbe esercitato violenza fisica e psicologica nei confronti dei propri genitori, conviventi.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento e al sequestro di diverse armi bianche, tra cui due katane di varie dimensioni e tre shuriken in acciaio con punte affilate, non regolarmente denunciate. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Crotone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini sono condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna..