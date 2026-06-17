Il velivolo è stato concesso in comodato d’uso gratuito dalla Regione Calabria in virtù del contratto stipulato il 25 marzo scorso tra il Questore e il Dirigente Generale della Unità Operativa Autonoma “Difesa del suolo”

La Questura di Catanzaro si dota di un velivolo a pilotaggio remoto DJI Mini 4 Pro, che entra ufficialmente a far parte dei mezzi operativi della Polizia di Stato, destinato alle attività di controllo del territorio, prevenzione e sicurezza. Il drone è stato concesso in comodato d’uso gratuito dalla Regione Calabria – Unità Operativa Autonoma (U.O.A.) “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” – Settore 3 “Difesa del Suolo, Tutela del Territorio, Prevenzione Calamità Forestali”, su iniziativa del Dirigente del Settore, Ing. Raffaele Mangiardi, in virtù del contratto stipulato il 25 marzo scorso tra il Questore di Catanzaro e il Dirigente Generale della medesima U.O.A. della Regione Calabria.

L’acquisizione del velivolo è stata resa possibile grazie all’interessamento del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro, e dell’Assessore regionale Antonio Montuoro. L’iniziativa è finalizzata al potenziamento delle capacità operative e tecnologiche a supporto delle attività di prevenzione, controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica nella provincia di Catanzaro.

A seguito della consegna, il drone è stato regolarmente immatricolato e assicurato come velivolo di istituto, quindi immesso in servizio e assegnato all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura di Catanzaro.

Contestualmente, due operatori di Polizia dello stesso Ufficio hanno recentemente conseguito la specifica abilitazione alla conduzione del velivolo presso il Centro Addestramento Standardizzazione al Volo della Polizia di Stato di Pratica di Mare, a Pomezia (Roma), acquisendo le competenze necessarie per l’impiego immediato del mezzo nei diversi scenari operativi. L’introduzione del drone rappresenta un importante passo avanti nell’ammodernamento degli strumenti a disposizione della Polizia di Stato. Grazie alle sue caratteristiche tecnologiche, il velivolo consentirà di potenziare le attività di controllo del territorio, di ordine e sicurezza pubblica, garantendo un efficace supporto alle operazioni di sorveglianza e monitoraggio aereo, con interventi più rapidi, sicuri ed economicamente sostenibili.



L’utilizzo del drone contribuirà a migliorare la capacità di osservazione e prevenzione in molteplici contesti operativi, rafforzando ulteriormente l’azione della Polizia di Stato a tutela della sicurezza dei cittadini.