L’episodio è avvenuto due anni fa. Ci sono cinque indagati, il sottosegretario: «Professionalità e determinazione. Risultato di grande rilievo»

«Rivolgo il mio plauso agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Catanzaro e al questore Giuseppe Linares per la brillante attività investigativa che ha portato all'esecuzione della misura cautelare nei confronti di cinque indagati per l’omicidio di un detenuto avvenuto due anni fa all'interno del carcere di Catanzaro». Lo scrive in una nota il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro.

«L'operazione testimonia la professionalità, la determinazione e la capacità investigativa della Polizia di Stato, che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Catanzaro guidata dal procuratore Salvatore Curcio, è riuscita a ricostruire con rigore la dinamica del violento pestaggio che ha portato alla morte dell’uomo. Si tratta di un risultato di grande rilievo, che conferma come lo Stato sia presente e determinato nell'accertare la verità e nell'assicurare alla giustizia i responsabili di gravi fatti di sangue».